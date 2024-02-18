Истинно страна вина: аэропорт итальянского города намерен производить собственное вино

Италия одна из тех стран, которые славятся изготовлением вкусного и изысканного вина, и неудивительно, что каждый город имеет свои секреты. Теперь и Флоренция планирует стать городом с собственным производством вина.

Американская дизайн-студия Rafael Viñoly Architects представила проект обновленного аэропорта во Флоренции. Согласно ему, на территории аэропорта будет собственный виноградник на крыше.

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По плану, в аэропорту Флоренции расширят терминал, улучшат транспортное сообщение, развернут взлетно-посадочную полосу и разобьют виноградник на крыше главного здания.

Виноградник решили сделать, чтобы подчеркнуть особенности региона – Тоскана считается "винодельческой столицей" Италии. Лозы будут занимать около 8 гектаров.

Будет ли аэропорт Флоренции производить собственное вино?

Значительная часть производства вина, вероятно, будет осуществляться собственными силами.

Ведущий винодел из региона будет обрабатывать виноградник, а вино будет производиться и выдерживаться в специальных подвалах под крышей терминала,

- объясняет представитель Rafael Viñoly Architects.

Под виноградниками проект терминала имеет большую площадь, которая, по словам архитекторов, поможет оптимизировать движение пассажиров.

Запланированный интерьер площади обновленного аэропорта Флоренции / Фото Rafael Viñoly Architects

В планах также предусмотрен поворот имеющейся взлетно-посадочной полосы на 90 градусов, что сделает ее более приспособленной к современным самолетам, а также улучшит дальнейшее транспортное сообщение через новую систему легкорельсового транспорта.

Rafael Viñoly Architects объявили, что будут работать вместе с планировщиками аэропорта, чтобы построить структуру в два этапа. Первый планируется завершить в 2026 году, но придется подождать некоторое время на второй – он должен быть завершен не ранее 2035 года.