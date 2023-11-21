Словно сюжет из книги Кинга: Комаров показал, как выглядит "Борисполь" на второй год войны

После полномасштабного вторжения международный аэропорт "Борисполь", когда-то являвшийся очагом активности, стал безлюдным. В новом выпуске программы "Мир наизнанку" ведущий Дмитрий Комаров показал, какой сейчас терминал D.

На опубликованных кадрах разные помещения без движения и звуков. Сейчас в аэропорту отменены все рейсы, а терминал напоминает сюжет из книги Стивена Кинга "Лангольеры" о безжизненном пространстве без пассажиров и звуков.

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Комаров показал пустой терминал D

Дмитрий Комаров записал анонс нового цикла передач в терминале D, который до 24 февраля 2022 года являлся наиболее загруженным аэровокзалом страны. Во второй год российского вторжения территория аэропорта представляет помещения, лишенные человеческого присутствия.

Сейчас аэропорт без движения и звуков / Скриншот с анонса программы "Мир наизнанку"

Несмотря на отсутствие активности в зале регистрации, в галерее вылета и в зоне получения багажа, окружающая среда излучает атмосферу готовности принять пассажиров в любой момент. Там работает освещение, растут растения в горшках.

Пустые помещения терминала D / Скриншот с анонса программы "Мир наизнанку"

Прекращение работы в "Борисполе"

В ответ на полномасштабное вторжение России и ракетный удар по Украине аэропорт Борисполь внезапно прекратил работу утром 24 февраля 2022 года. Это привело к отмене всех запланированных рейсов.

В аэропорту наблюдалась ограниченная деятельность: только 3 самолета взлетели исключительно с целью эвакуации. Сначала 20 декабря 2022 Турция успешно провела операцию по эвакуации с помощью двух военно-транспортных самолетов Airbus A400. Эти самолеты прибыли в Борисполь в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, но остались заблокированными на посадке из-за закрытия воздушного пространства Украины.

Затем 4 апреля 2023 года украинская авиакомпания SkyUp смогла эвакуировать из аэропорта Борисполь в Румынию самолет Boeing 737-800. Это единственный самолет авиаперевозчика, который оставался в Украине на момент российского вторжения.

Как выглядит аэропорт "Борисполь": смотрите видео

Авиакомпании мира готовы вернуться в Украину

К илька авиакомпаний мира объявили о своих планах вернуться на украинский авиарынок. Таким образом, они сигнализируют о потенциальном возобновлении полетов в Украине и развитии авиационного сектора страны.

Публично заявили о готовности работать в Украине как лоукостеры, так и крупные авиакомпании. В частности:

Ryanair (Ирландия);

LOT (Польша);

Turkish Airlines (Турция);

Air Baltic (Латвия);

SkyUp (Украина);

Lufthansa (Германия).

Очевидно, что возобновление полетов будет возможно только после войны, но времени на возобновление полетов понадобится немного. Гендиректор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский заявил, что "Борисполь" полностью оборудован и готов быстро возобновить работу, обслуживание пассажиров и авиалайнеров после войны.