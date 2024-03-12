Airbnb ввел новые правила для арендодателей: это касается камер наблюдения

Airbnb объявил о новой политике конфиденциальности. Она полностью запрещает использование внутренних камер в арендованном жилье.

Airbnb запретила арендодателям устанавливать камеры

Ранее сервис позволял хозяевам держать камеры в общих помещениях, но запрещал их в спальнях и ванных комнатах. Теперь Airbnb изменила эту политику.

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Теперь владельцы должны сообщать о наличии внешних камер на объекте.

Эти камеры не могут быть направлены внутрь помещения или расположены в местах, где ожидается большая приватность, например, в душевых или саунах.

В то же время владельцы жилья могут использовать камеры дверных звонков и мониторы уровня шума, однако запрещается записывать или передавать звуки.

Новые правила вступят в силу с 30 апреля. Любой владелец, который нарушит их, может быть удален из Airbnb.

На Airbnb выставили тайную библиотеку в Лондоне

На Airbnb снова появилось необычное жилье. Забронировать предлагают в тайной библиотеке собора святого Павла в Лондоне. Гостей примут только на одну ночь. Букинг откроется 12 марта в 11:00 по европейскому времени.

Пара, которая забронирует жилье, будет первой, кто остановится в библиотеке со времен Второй мировой войны. В бронирование входит "замечательный ужин" в соседнем ресторане и "ночь книжных снов" в библиотеке.

И все это за символическую цену – 8 евро. Библиотека откроет свои двери 15 марта только на одну ночь.