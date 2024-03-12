Сообщение опубликовала риелтор Аня Эттингер. Она отметила, что не думала, что рынок недвижимости в Канаде может стать еще хуже. Однако появилось это сообщение о кровати в аренду.

Обратите внимание Билеты и жилье стоит бронировать уже сейчас: самые перспективные направления для отдыха в 2024 году

Как раз тогда, когда вы думали, что рынок Торонто не может стать еще хуже, он стал еще хуже. Это просто безумие. Сдавать место в своей кровати за 900 канадских долларов в месяц? Неудивительно, что так много людей ненавидят это место,

– заявила Аня.

Канада запретила иностранцам покупать жилье

Канада запретила иностранцам покупать жилье на территории страны как минимум до 1 января 2027 года. Стоит заметить, что ограничения ввели еще в 2022 году, когда Канада переживала экономические последствия пандемии COVID-19.

Покупать жилье иностранцам запретили из-за существенного роста цен на недвижимость на территории Канады. В частности, колоссальный скачок они сделали в Торонто и Ванкувере. В частности, по состоянию на декабрь 2023 года базовая цена на жилье составляла уже более 730 тысяч канадских долларов.

Таким способом власти Канады пытаются защитить местные семьи.