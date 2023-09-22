Airbnb представляет новые функции сервиса

Первое – программисты улучшили поиск. Теперь, если запрос не дает результатов, будут автоматически подтягиваться опции недалеко от выбранного места. Кроме того, можно будет искать жилье с кроватями king-size и pet-friendly хозяевами.

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Основным изменением является план Airbnb относительно проверки списков. Airbnb теперь будет показывать значок, гарантирующий существование недвижимости, точный адрес и доступ к нему у хозяина.

Мы просто хотим быть сайтом, где люди доверяют правдивости информации на нашем сайте,

— сказал Брайан Чески, генеральный директор и соучредитель Airbnb.

Для этого платформа попросит хозяев загрузить фотографии, а затем перейдет в квартиру и воспользуется приложением Airbnb, чтобы сделать фотографии в реальном времени. Используя GPS-координаты и фотографии в реальном времени, приложение будет использовать искусственный интеллект, чтобы получить "оценку уверенности". При необходимости на место выедет сотрудник Airbnb. Все для того, чтобы пользователи наконец-то смогли доверять платформе на 100%.

По словам Airbnb, эти обновления – и те, что появятся позже в этом году – базируются на запросах пользователей. Отзывы помогли определить приоритетность изменений над некоторыми из которых платформа уже работала. Чески добавил, что компания всегда прислушивается к отзывам сообщества и никогда не прекратит совершенствовать сервис.

Какие обновления уже действуют?

Одной из майских обновлений стала прозрачность комиссий с помощью функции "отображение общей цены", которая показывает вашу стоимость, включая все комиссии, а не только ночные ставки. С момента запуска более 8 миллионов гостей забронировали поездки с помощью этой функции.

Какие обновления предлагает Airbnb / Фото с сайта Airbnb

Кроме того, чтобы решить проблему доступности, в мае платформа также ввела меры, чтобы поощрить хостов предлагать конкурентоспособные цены. Вместо того чтобы говорить хозяевам, что делать, Чески сказал, что платформа предоставила им данные по тарифам в их районе и показателям других хостов, которые получают и не получают бронирование.

По данным Airbnb, 4 из 5 хозяев теперь используют инструмент ценообразования, две трети хостов предлагают еженедельные или ежемесячные скидки, а около 260 000 объявлений снизили или отменили плату за уборку.