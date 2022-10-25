Программа бесплатного жилья в Европе от Airbnb для украинцев: как работает
Источник:United4Ukraine
Международная организация United for Ukraine, которая помогает беженцам из Украины за границей, после нескольких месяцев перерыва возобновила программу поиска жилья в Европе для украинских беженцев. Такое решение приняли на фоне ожидания новой волны беженцев из-за ситуации в энергетической сфере.
На Airbnb возобновили программу бесплатного жилья беженцам в Европе
Семьи с детьми смогут получить крышу над головой на срок до 30 дней. Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице United4Ukraine.
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Кто может претендовать на бесплатное размещение
Подать заявку на бесплатное временное жилье в Европе можно на платформе UFU в разделе "Найти временное жилье".
Заявители должны соответствовать нескольким критериям:
- жилье предоставляется исключительно семьям с детьми;
- жилье предоставляется от 7 до 30 дней;
- проживание предоставляется только лицам, ранее не пользовавшимся услугами United for Ukraine.
Какую информацию нужно предоставить, чтобы получить жилье
Для бесплатного размещения беженцы должны предоставить информацию, кому, где и на какой срок нужно жилье. Также нужно подтверждение, что семья ищет жилье, потому что уехала из Украины из-за войны. Подтвердить данные о себе можно с помощью украинского паспорта, разрешения на работу или вида на жительство в Украине.
Предложение вариантов краткосрочного размещения продлится до 31 декабря 2022 года.Заметьте, ранее в рамках проекта United for Ukraine они уже помогли найти жилье более 11 000 спасавшихся от войны украинцев. Это сотни семей, которые нашли временное убежище и смогли сосредоточиться на решении важных вопросов, связанных с переездом в новую страну.