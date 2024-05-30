В недавнем обновлении салона самолета авиакомпания объявила об увеличении количества мест со 100 до 110. Ожидается, что это изменение увеличит доход на коротких маршрутах, что является частью их постоянной модернизации.

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Air France установит в самолеты кресла с новыми функциями

В рамках стратегического шага по совершенствованию самолета Embraer 190 авиакомпания Air France выбрала сиденья, которые тщательно разработаны и изготовлены во Франции.

Каждое сиденье в будущем самолете будет иметь трехдюймовый наклон, роскошную кожаную обивку и подголовник, который можно будет отрегулировать в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Для энтузиастов гаджетов также раскрыто последние особенности сидений. Пассажиры могут рассчитывать на зарядные устройства USB A и Type-C, а также удобный откидной столик на уровне глаз. Это позволит путешественникам легко размещать и использовать свои мобильные телефоны или планшеты во время полета для работы или развлечений.



Новые кресла с зарядками и подставкой для телефона Embraer 190 Air France / Фото Air France

Первый Embraer 190 с обновленным салоном выйдет на линии Air France уже осенью 2024 года. В целом французская авиакомпания использует 21 такой авиалайнер. Сроки полной модернизации Embraer 190 Air France не назвали.

В Турции могут ужесточить проверки в аэропортах

В Турции предлагают внести изменения в закон о гражданской авиации. Если их примут, проверки в аэропортах страны могут ужесточить.

Законопроект, который предусматривает внесение изменений в правила гражданской авиации, вводит жесткие меры безопасности в аэропортах. То, что предложил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу вызвало значительную реакцию.