Без багажа и с интернетом: популярные авиакомпании внедряют новые услуги для пассажиров
Источник:Visit Ukraine
Современная авиационная индустрия стремительно развивается, и ключевые авиакомпании стремятся удовлетворить потребности пассажиров. В последние месяцы несколько известных авиакомпаний представили новые и интересные услуги, которые сделают путешествие еще более комфортным и удобным.
Новые услуги популярных авиакомпаний должны заработать в ближайшее время. Какие нововведения будут ожидать любителей путешествий – узнайте ниже.
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Air France запускает доставку багажа
Французская компания разрешила своим пассажирам не везти багаж в аэропорт во время вылета из Парижа, а сдать его прямо во французской столице или ее пригородах, сообщает портал Avianews.
Сделать это можно в период от 30 до 4 часов до вылета самолета по расписанию. Пока услуга доступна в пяти отелях Парижа и крупных выставочных центрах, однако авиакомпания работает над тем, чтобы багаж можно было сдать прямо дома.
Воспользоваться этой услугой могут пассажиры, вылетающие из парижского аэропорта Шарль-де-Голль. При этом компания позже расширит данную услугу и на парижский аэропорт Орли. Стоит отметить, что услуга дистанционной регистрации чемоданов на рейс платно. Для одного чемодана он стоит 25 евро, для двух – 35 евро.
Как это происходит?
Air France тестируют стартап. Сотрудники компании Alltheway забирают вещи из точек в Париже и пригородах и везут их к стойкам регистрации в аэропорту. Перед погрузкой в самолет багаж проходит тщательную проверку на каждом этапе перевозки, отмечают в Air France.
Интересно, что следить за перемещением своих вещей пассажиры смогут в мобильном приложении авиакомпании. Для этого нужно только нажать "Follow my bag".
Авиакомпания Swiss внедряет интернет в самолетах
Швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines сделает доступ к интернету в самолете бесплатным для всех пассажиров с 2 августа 2023 года. Услуга заработает на дальнемагистральных авиалайнерах авиаперевозчика.
Во время бесплатного доступа путешественники смогут получать и отправлять текстовые и графические сообщения через популярные мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram. Для этого необходимо подключиться к сети Wi-Fi на борту самолета, через которую обеспечивается связь.
В то же время, чтобы пользоваться вебсайтами и смотреть видео, пассажирам придется оплатить пакет услуг без ограничений. 4 часа доступа обойдутся в 25 швейцарских франков (29 долларов), пакет на весь перелет – 35 швейцарских франков (40 долларов).
Авиакомпания Swiss внедряет интернет в самолетах / Фото Swiss
Для платных пакетов будет действовать ограничение только на просмотр сервисов с потоковым видео. Это сделано для того чтобы все пассажиры на борту могли получить доступ в интернет с адекватной скоростью.
Frontier Airlines начнет продавать новый проездной билет
Авиакомпания Frontier Airlines запустила месячную версию своего нового проездного билета GoWild! Пропуск позволит путешественникам бронировать столько рейсов, сколько они выберут в течение периода действия пропуска.
Абонемент в месяц обойдется пассажирам в 149 долларов. Проездной будет действителен в течение 30 дней. GoWild! Проездной можно использовать для полетов в любой пункт назначения, обслуживаемый Frontier, внутри страны или за границу, и разрешает неограниченное количество полетов в течение 30 дней действия пропуска. При этом пассажиры не освобождаются от других покупок при бронировании.