Возвращение в школы учеников 4 – 8 классов предусмотрено 17 мая. Это касается всех общеобразовательных школ, учреждений непрерывного образования и центров профессионального обучения.

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Однако для учеников средних классов будет применена гибридная система обучения. Это означает, что очно посещать занятия будут 50 процентов школьников поочередно.

Согласно проекту, гибридная система не будет применяться для занятий, проводимых в рамках практического профессионального процесса.

Документ позволяет проводить стажировки, если это не представляет угрозы для здоровья студентов, в том числе из-за пандемии COVID-19.

Когда польские школы будут работать без карантинных ограничений / Фото Pexels

В приложении к распоряжению указано, что с 31 мая правительство планирует вернуть за парты всех без исключения школьников. Посещение занятий будет происходить по правилам, действовавшим еще до пандемии, то есть все ограничения должны отменить.