Полный провал: большая часть россиян в Латвии не сдали экзамен на знание государственного языка

Об этом сообщила руководительница Государственного центра содержания образования (VISC) Лиена Вороненко.

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Между количеством граждан России, которые зарегистрировались на экзамен по латышскому языку, и фактическим количеством участников оказалось значительное несоответствие. Да, на экзамен зарегистрировалось больше россиян, чем появилось по факту.

Всего на экзамен по государственному языку записалось 13 147 россиян, в том числе на первый этап весной – 8 462, на второй этап летом – 4 685. Более 11 000 граждан России приняли участие в экзамене, в том числе на первом этапе – 7 383 человек, и 3 91 – на втором этапе.

61% граждан России не смогли сдать экзамен по-латышскому – пока заявление о пересдаче экзамена подал 6 501 человек.

Латвия попросит тысячи россиян покинуть страну

Около 6 тысяч российских граждан в Латвии попросят покинуть страну. Эти люди не изъявили желания пройти проверку и получить статус постоянного жителя ЕС.