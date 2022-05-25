Чтобы узнать местных жителей поближе, мы подготовили 5 саркастических фраз. Следует сказать, что они популярны в этой стране. Полезной эта небольшая подборка может стать для тех, кто сейчас адаптируется в Испании.
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5 фраз на испанском, в которых просматривается черный юмор
Cuando una puerta se cierra, otra se abre. O puedes abrir la puerta cerrada, así es como funcionan las puertas.
- "Когда одна дверь закрывается, другая открывается. Или можешь открыть закрытую дверь, ведь вообще-то так и функционируют дверь".
Eras mi Coca Cola, pero ahora bebo vino.
- "Ты была моей кока-колой, но сейчас я пью вино".
El silencio es oro. La cinta adhesiva es plata.
- "Молчание – золото, скотч – серебро".
Si prometo que te extrañaré, ¿te irás?
- "Если я пообещаю, что буду скучать по тебе, то ты уйдешь?"
Estaría de acuerdo contigo, pero entonces ambos estaríamos equivocados.
- "Я бы с тобой согласился, но тогда мы будем оба ошибаться".
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