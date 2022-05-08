5 видео от водителей трамваев в Праге, которые доказывают, что эта профессия требует выдержки
8 мая 2022 , 17:11Читати новину українською
Источник:ютуб-канал NaKoleji
В сети часто становятся вирусными ролики из автомобильных видеорегистраторов. А среди пользователей в свое время был популярен и ютуб-канал, где публиковали видео, снятые с кабин пражских трамваев.
Речь идет о канале NaKoleji. Авторами видео становились водители трамваев, которые фиксировали на камеру разные эпические и подчас крайне опасные ситуации на улицах Праги.
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В кадр часто попадали невнимательные пешеходы, горе-водители и отчаянные горожане, перебегавшие дорогу на красный свет светофора. Мы же подготовили подборку роликов, которые демонстрируют, сколько выдержки и сил требует эта профессия, в частности, в Праге.Заметим! Два года назад Транспортное предприятие Праги выпустило внутреннее распоряжение, запрещающее водителям снимать видео на рабочем месте. Поэтому на канале не выходит новый контент.
5 видео с эпическими случаями на трамвайных путях Праги