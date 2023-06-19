Статистикой поделилась представительница омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова. Она рассказала, что европейские страны могут задействовать социальные службы и полицию, чтобы изъять ребенка из семьи, если на то есть юридические основания.

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Законы отличаются

Причины такого шага могут быть разными. Но довольно часто вся суть в отличиях в законодательстве Украины и стран ЕС.

Например, это могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этого ребенка,

– приводит пример Ирина Суслова.

Представитель омбудсмена считает, что есть определенная недоработка со стороны Украины по этой проблеме. Ведь власти должны были бы разработать понятные инструкции для украинских беженцев. Более того, для каждой страны Европы они могут отличаться. В Германии необходимо пройти одни юридические процедуры, а, например, в Испании уже совсем другие.

Не все украинцы знают, что в Италии или Франции опекуном не может быть лицо, достигшее 65-летнего возраста.

Зафиксировано 240 изъятий детей из украинских семей

Офис уполномоченного пристально следит за этими историями, мониторит ситуацию и пытается оказывать всю необходимую правовую помощь оказавшимся в такой ситуации украинским семьям. Родственники детей, которых забрали европейские социальные службы, должны обратиться в консульский отдел и непосредственно в Офис уполномоченного по правам человека. Тогда удастся решить проблему и вернуть малыша в семью.