Если в 2021 году таких было 11%, то в 2023 – 50%. Об этом говорится в исследовании "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы" миграционной платформы EWL.

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За год количество украинцев с детьми в Польше выросло в пять раз

Исследование показало, что по сравнению с 2021 годом процент граждан Украины, находящихся в Польше с детьми, вырос в пять раз. В Польшу с детьми приехали не только военные беженцы (66%), но и экономические мигранты (40%).

При этом треть респондентов заявили, что их дети пользуются исключительно польской системой образования. В то же время 38% опрошенных отметили, что дети учатся одновременно в польских и украинских школах. 27% украинцев используют только украинскую систему образования.

Украинские родители охотно записывают своих детей в польские школы благодаря возможности интеграции детей с польскими сверстниками, а также из-за необходимости в это время работать. В то же время они выбирают обучение онлайн в украинских школах, чтобы ребенок имел возможность получить украинское образование,

– объясняет операционная директор Фонда EWL Мария Кузенко.

Выбор только украинской системы образования указали 32% опрошенных беженцев. Среди приехавших к войне лишь 22% указали, что их дети учатся исключительно в украинских школах.

Опрос граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4 – 13 марта 2023 года в более чем десяти польских городах. Участие в исследовании приняли 500 совершеннолетних граждан Украины.

Вернутся ли из-за границы украинские подростки

За границей из-за войны оказались миллионы украинских детей и подростков. Многие из них уже интегрировались в иностранное общество и намерены устроить свою жизнь за рубежом. При каких условиях они будут выбирать для сознательной жизни Украину, рассказывает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.