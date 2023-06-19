Статистикою поділилась представниця омбудсмена з прав дітей, сім'ї, молоді та спорту Ірина Суслова. Вона розповіла, що європейські країни можуть задіяти соціальні служби та поліцію, щоб вилучити дитину з родини, якщо на те є юридичні підстави.

Читайте також: 50% з усіх біженців: кількість українців із дітьми у Польщі рекордно зросла

Закони різняться

Причини такого кроку можуть бути різними. Але досить часто вся суть у відмінностях в законодавстві України та країн ЄС.

Для прикладу, це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитись на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині,

– наводить приклад Ірина Суслова.

Представниця омбудсмена вважає, що є певне недопрацювання з боку України щодо цієї проблеми. Адже влада повинна була б розробити зрозумілі інструкції для українських біженців. Більш того, для кожної країни Європи вони можуть відрізнятися. У Німеччині потрібно пройти одні юридичні процедури, а, приміром, в Іспанії вже зовсім інші.

Не всі українці знають, що в Італії або Франції опікуном не може бути особа, яка досягла 65-річного віку.

Зафіксовано 240 вилучень дітей із українських родин

Офіс уповноваженого пильно стежить за цими історіями, моніторить ситуацію і намагається надавати всю необхідну правову допомогу українським родинам, які опинились у такій ситуації. Родичі дітей, яких забрали європейські соціальні служби, мають звернутися до консульського відділу та безпосередньо до Офісу уповноваженого з прав людини. Тоді вдасться вирішити проблему і повернути малюка в сім'ю.