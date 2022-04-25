20 лучших европейских городов для пеших прогулок

Очутившись за границей, хочется постоянно гулять, чтобы увидеть как можно больше. Но есть города, которые просто созданы для променада. Вот двадцатка самых удобных для неспешных прогулок.

Так, 20 городов Европы, которые можно легко исследовать пешком за 1 день, определила гостиничная сеть Motel One.

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Как эксперты формировали рейтинг

Чем больше вы в определенном городе сможете увидеть достопримечательности за день прогулки, тем выше он в списке. Такого принципа придерживались специалисты.

ТОП 20 европейских городов для пешей прогулки

Первое место занял Брюгге (Бельгия), кроме того, в первой тройке оказались английский Манчестер и немецкий Франкфурт. Последняя строчка рейтинга пришлась Дублину – столице Ирландии.

В рейтинг попала и Варшава, где сейчас много беженцев из Украины. Столица Польши заняла 14 место. Авторы исследования говорят, что прогулка по этому городу займет более часа, а протяженность маршрута среди самых популярных достопримечательностей составляет 5 километров.

А вот как выглядит полный список лучших городов для прогулок:

Брюгге Манчестер Франкфурт Дубровник Лейпциг Цюрих Венеция Амстердам Милан Прага Эдинбург Афины Мадрид Варшава Брюссель Берлин Рим Лондон Барселона Дублин.

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