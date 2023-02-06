Следует посетить пока не поздно: 10 туристических локаций под угрозой исчезновения
6 февраля 2023, 19:10Читати новину українською
Источник:Travel Off Path
Туристическое издание Travel Off Path составило список культурных и природных памяток по всему миру, находящихся под угрозой исчезновения. Одним из них угрожают природные явления и старение, а другим – люди.
5 культурных памятников под угрозой
- Исторический центр Вены, Австрия: основная угроза – быстро разрастающаяся высотная городская застройка.
- Старый город Иерусалима и его стены, Израиль: основная угроза – умышленное разрушение и влияние археологических раскопок.
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- Археологическая зона Чан-Чан, Перу: основная угроза – высокая скорость сноса из-за отсутствия консервации и обслуживания.
- Культурный ландшафт и археологические памятники долины Бамиан, Афганистан: памятник понес большие потери в 2001 году, когда талибы намеренно уничтожили две гигантские статуи Будды.
- Тимбукту, Мали: основной угрозой является война в Мали, оккупация и умышленное уничтожение объектов наследия вооруженными группами.
5 природных достопримечательностей под угрозой
- Тропический лес Суматры, Индонезия: основная угроза – браконьерский разгул, незаконная вырубка леса и плановое развитие инфраструктуры в этом районе.
- Острова и заповедные территории Калифорнийского залива, Мексика: основная угроза – незаконные и неустойчивые методы рыболовства, поставившие под угрозу морскую жизнь.
- Национальный парк Эверглейдс, Флорида: основной опасностью является угроза штормов, загрязнения, инвазивных видов и городской застройки.
- Заповедник Селус, Танзания: основной угрозой является незаконное браконьерство, оказывающее разрушительное влияние на популяцию дикой природы парка. Дополнительные угрозы поступают от соседних урановых шахт, лесозаготовок и планируемого строительства дамбы.
- Тропические леса Ацинанани, Мадагаскар: основной угрозой являются лесные пожары, представляющие огромный риск для экосистемы тропических лесов. Существуют также проблемы с браконьерством, добычей полезных ископаемых и незаконными рубками.
Поэтому не стоит медлить и, по возможности, посетить эти места. Ведь, вероятно, в скором времени этого сделать уже не удастся.