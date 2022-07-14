10 стран для бюджетных путешествий на собственном авто
Источник:Kayak
Каждый автолюбитель должен хотя бы раз отправиться в путешествие на собственной или съемной машине. Читайте дальше, какую страну выбрать для такого путешествия.
Европейцы уже давно привыкли к формату путешествия Fly and Drive и активно используют его во время поездок по самой Европе или путешествия по другим континентам. Суть состоит в том, чтобы по прилету в другую страну (Fly) взять в аренду автомобиль и продолжить путешествие уже за рулем. Кроме этого, владельцы машин часто отправляются в заграничное путешествие на своем авто. Тем временем международный туристический поисковик Kayak сформировал рейтинг лучших стран для поездок на автомобиле.
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Список стран для бюджетных путешествий на авто
- Сербия
- Босния и Герцеговина
- Литва
- Польша
- Болгария
- Румыния
- Кипр
- Турция
- Словакия
- Эстония
Что авторы учитывали при составлении рейтинга
- Цены на горючее
- Стоимость аренды авто
- Парковка
- Зарядки электромобилей
- Дорожные сборы
- Инфраструктура
- Доступность кемпингов
- Туристическая ценность (например, количество национальных парков или объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на территории той или иной страны)
10 лучших стран для путешествия на машине с общемирового рейтинга
- Германия
- Испания
- Литва
- Кипр
- Франция
- Швеция
- Португалия
- Эстония
- Италия
- Швейцария.
Последнюю позицию в этом рейтинге заняла Бельгия (33-е место).
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