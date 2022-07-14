10 стран для бюджетных путешествий на собственном авто

Каждый автолюбитель должен хотя бы раз отправиться в путешествие на собственной или съемной машине. Читайте дальше, какую страну выбрать для такого путешествия.

Европейцы уже давно привыкли к формату путешествия Fly and Drive и активно используют его во время поездок по самой Европе или путешествия по другим континентам. Суть состоит в том, чтобы по прилету в другую страну (Fly) взять в аренду автомобиль и продолжить путешествие уже за рулем. Кроме этого, владельцы машин часто отправляются в заграничное путешествие на своем авто. Тем временем международный туристический поисковик Kayak сформировал рейтинг лучших стран для поездок на автомобиле.

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Список стран для бюджетных путешествий на авто

Сербия Босния и Герцеговина Литва Польша Болгария Румыния Кипр Турция Словакия Эстония

Что авторы учитывали при составлении рейтинга

Цены на горючее

Стоимость аренды авто

Парковка

Зарядки электромобилей

Дорожные сборы

Инфраструктура

Доступность кемпингов

Туристическая ценность (например, количество национальных парков или объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на территории той или иной страны)

10 лучших стран для путешествия на машине с общемирового рейтинга

Германия Испания Литва Кипр Франция Швеция Португалия Эстония Италия Швейцария.

Последнюю позицию в этом рейтинге заняла Бельгия (33-е место).

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