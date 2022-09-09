Названы самые здоровые страны мира: кто возглавил рейтинг

Аналитики британской платформы Money.co.uk назвали 10 стран мира, жители которых ведут самый здоровый образ жизни. Как ни странно, рейтинг возглавила Япония.

Япония стала самой здоровой страной мира

Первая ступенька делает страну одним из лучших мест в мире для жизни. Вслед за Японией идут Швейцария и Куба.

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При составлении рейтинга эксперты учитывали такие критерии, как качество воздуха на улицах, ситуация с безопасностью и количество солнечных дней в году.

Также проанализировали среднюю продолжительность жизни в стране, уровень ожирения местных жителей и доступность системы здравоохранения.

Так, по данным экспертов, в Японии невероятная система общественного транспорта, то есть, мало людей владеют собственным автомобилем, и поэтому уровень загрязнения воздуха в Японии очень низок. Соответственно жители поддерживают здоровье и форму, гуляя по улице.

Также в Японии очень низкий уровень ожирения – всего 3,6% населения.

Самые здоровые страны мира:

Япония

Швейцария

Куба

Словения

Армения

Хорватия

Финляндия

Польша

Бельгия

Италия