Не Лас-Вегасом единственным: названы 10 самых счастливых городов для путешествий

Очевидно, что украинцам пока не до веселья и путешествий. Но наша победа уже близка и отпраздновать захочется ярко. Так почему бы не выбрать один из самых счастливых городов в мире.

Названы 10 самых счастливых городов для путешествий

Именно такой рейтинг составил международный туристический оператор ClubMed. Он представил 10 самых счастливых мест на планете 2022-го года.

Заметьте Названы самые здоровые страны мира: кто возглавил рейтинг

В тройку лидеров попали Бали (Индонезия), Лас-Вегас (США) и Новый Орлеан (США). В след за ними идут:

Барселона , (Испания)

, (Испания) Амстердам (Нидерланды)

(Нидерланды) Будапешт (Венгрия)

(Венгрия) Ванкувер (Канада)

(Канада) Сан-Франциско (США)

(США) Дубай (ОАЭ)

(ОАЭ) Рио-де-Жанейро (Бразилия)

На основе чего составлялся рейтинг

Чтобы узнать, какой город мира самый счастливый для отдыха, было проанализировано несколько источников, собрав данные о 50 самых посещаемых туристических местах в мире.

Так, данные портала Numbeo были собраны по загрязнению окружающей среды, преступности и стоимости пива, Tripadvisor собрал количество мероприятий на свежем воздухе, однодневных поездок, SPA и оздоровительных центров в каждом городе на 100 000 человек. Nomadlist тоже использовался для определения всеобщего счастья отдельных городов и дружественности к ЛГБТК.