Не Лас-Вегасом единственным: названы 10 самых счастливых городов для путешествий
Источник:Visit Ukraine
Очевидно, что украинцам пока не до веселья и путешествий. Но наша победа уже близка и отпраздновать захочется ярко. Так почему бы не выбрать один из самых счастливых городов в мире.
Названы 10 самых счастливых городов для путешествий
Именно такой рейтинг составил международный туристический оператор ClubMed. Он представил 10 самых счастливых мест на планете 2022-го года.
Заметьте Названы самые здоровые страны мира: кто возглавил рейтинг
В тройку лидеров попали Бали (Индонезия), Лас-Вегас (США) и Новый Орлеан (США). В след за ними идут:
- Барселона, (Испания)
- Амстердам (Нидерланды)
- Будапешт (Венгрия)
- Ванкувер (Канада)
- Сан-Франциско (США)
- Дубай (ОАЭ)
- Рио-де-Жанейро (Бразилия)
На основе чего составлялся рейтинг
Чтобы узнать, какой город мира самый счастливый для отдыха, было проанализировано несколько источников, собрав данные о 50 самых посещаемых туристических местах в мире.
Так, данные портала Numbeo были собраны по загрязнению окружающей среды, преступности и стоимости пива, Tripadvisor собрал количество мероприятий на свежем воздухе, однодневных поездок, SPA и оздоровительных центров в каждом городе на 100 000 человек. Nomadlist тоже использовался для определения всеобщего счастья отдельных городов и дружественности к ЛГБТК.Напомним, ранее портал Numbeo опубликовал перечень из 6 городов мира. В каждом из них можно комфортно жить на 1 000 долларов в месяц. Итак, ознакомьтесь со списком, и, возможно, один из городов станет вашей следующей остановкой!