Эксперты назвали самые дорогие города для жизни в 2022 году: кто возглавил рейтинг

В мире есть много мест, где проживать очень дорого. Вы удивитесь, но говорится не об ОАЭ.

Компания NUMBEO опубликовала рейтинг самых дорогих городов для жизни в 2022 году. В него даже вошла столица Украины, однако об этом позже.

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10 самых дорогих для жизни городов мира:

Гамильтон (Бермуды) Базель (Швейцария) Цюрих (Швейцария) Цуг (Швейцария) Лозанна (Швейцария) Берн (Швейцария) Женева (Швейцария) Гонолулу (США) Санта-Барбара (США) Нью-Йорк (США)

Так, возглавил рейтинг административный центр Бермуд, город Гамильтон. Индекс стоимости жизни там составляет 145,98.

Следует отметить, что подавляющее большинство ступеней первой десятки заняли города Швейцарии – шесть из десяти. Как известно, именно эта страна является одной из самых дорогих во всех сферах жизни.

Чтобы составить рейтинг и рассчитать стоимость жизни, эксперты оценивали следующие критерии:

цены на аренду жилья

коммунальные услуги

продукты и транспорт

средний чек в кафе и ресторанах

покупательную способность жителей

Киев тоже есть в списке

Украинская столица – Киев – заняла 407 из 510 в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира.

Также в него попали еще 4 украинских города – Одесса (442 место), Днепр (445 место), Харьков (459 место) и Львов (460 место).