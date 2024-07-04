Сравнение цен на шезлонги, мороженое, коктейль и не только: 10 самых дешевых пляжей Европы летом 2024 года

Большинство туристов ищет более экономные варианты для летнего пляжного отдыха. Хотя пляжные направления остаются популярным выбором, путешественники все больше сосредотачиваются на минимизации не только расходов на проезд и проживание, но и дополнительных, понесенных на пляже.

Поэтому предлагаем вашему вниманию 10 самых доступных пляжей Европы для посещения. Новое исследование провела транспортная платформа Omio.

К слову Очень бюджетный вариант: морской пляж Европы признали одним из самых красивых в мире

10 самых дешевых пляжей Европы для отдыха летом

В ходе анализа сравнивались расходы, связанные с арендой шезлонгов и покупкой популярных напитков и закусок на 75 пляжах по всему континенту. Для составления окончательного списка также были учтены отзывы и рейтинги Google, а также средние летние температуры.

Playa de Las Canteras (Гран-Канария, Испания):

Шезлонг – 3 евро в день.

Порция мороженого – 2,1 евро.

Бокал пива – 3,5 евро.

Коктейль "Шприц" – 6 евро.

Бутылка воды – 1 евро.

Kleopatra Beach (Аланья, Турция):

Шезлонг – 7,6 евро в день.

Порция мороженого – 0,8 евро.

Бокал пива – 2,1 евро.

Коктейль "Шприц" – 4 евро.

Бутылка воды – 0,45 евро.

Playa de La Concha (Страна Басков, Испания):

Шезлонг – 3 евро в день.

Порция мороженого – 2,3 евро.

Бокал пива – 3,5 евро.

Коктейль "Шприц" – 7 евро.

Бутылка воды – 0,45 евро.

Playa de las Teresitas (Тенерифе, Испания):

Шезлонг – не предоставляются.

Порция мороженого – 2 евро.

Бокал пива – 4 евро.

Коктейль "Шприц" – 7 евро.

Бутылка воды – 0,7 евро.



Playa de las Teresitas / Фото Unsplash

Scoglio di Monterosso (Монтероссо-аль-Маре, Италия):

Шезлонг – 10 евро в день.

Порция мороженого – 2 евро.

Бокал пива – 4 евро.

Коктейль "Шприц" – 6 евро.

Бутылка воды – 0,5 евро.

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