10 лучших аттракционов и парков развлечений в 2022 году по версии Tripadvisor
Источник:CNN
Американский сайт путешествий Tripadvisor постоянно составляет рейтинги лучших мест, достопримечательностей, пляжей и т.д. В этот раз представил своим читателям список из 10 лучших аттракционов и парков развлечений в 2022 году.
Каждый год платформа туристических ориентиров выпускает серию наград Travellers' Choice Awards. Сегодня обнародовала "Лучшие из лучших вещей, которые можно сделать" в 11 категориях, в том числе лучшие парки развлечений мира и США.
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10 лучших парков развлечений и аквапарков мира
Это удачный год для Испании, занявшей первое место в этой категории. Бразилия показала себя хорошо с тремя парками.
- Siam Park: Адехе, Испания
- Puy du Fou: Les Epesses, Франция
- Beto Carrero World: Пенья, Бразилия
- Puy du Fou España: Толедо, Испания
- The Milky Way Adventure Park: Кловелли, Великобритания
- Hot Park: Рио-Квенте, Бразилия
Hot Park в Бразилии / Фото Tripadvisor
- Waterbom Bali: Кута, Индонезия
- Dollywood: Пиджен-Фордж, Теннесси
- Universal's Islands of Adventure: Орландо
- Parque Terra Magica Florybal: Канела, Бразилия
10 лучших парков развлечений и аквапарков США
Американскую версию возглавили два парка Флориды, попавших в топ-10 мирового списка.
- Dollywood: Пиджен-Фордж, Теннесси
- Universal's Islands of Adventure: Орландо
- Magic Kingdom Park: Орландо
- Universal Studios Hollywood: Лос-Анджелес
- Universal Studios Florida: Орландо
- Silver Dollar City: Брэнсон, Миссури
- Funland: Rehoboth Beach, штат Делавер
- Fun Spot America: Киссимми, Флорида
- Santa's Village: Джефферсон, Нью-Гэмпшир
- Busch Gardens: Тампа, Флорида