10 лучших аттракционов и парков развлечений в 2022 году по версии Tripadvisor

Американский сайт путешествий Tripadvisor постоянно составляет рейтинги лучших мест, достопримечательностей, пляжей и т.д. В этот раз представил своим читателям список из 10 лучших аттракционов и парков развлечений в 2022 году.

Каждый год платформа туристических ориентиров выпускает серию наград Travellers' Choice Awards. Сегодня обнародовала "Лучшие из лучших вещей, которые можно сделать" в 11 категориях, в том числе лучшие парки развлечений мира и США.

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10 лучших парков развлечений и аквапарков мира

Это удачный год для Испании, занявшей первое место в этой категории. Бразилия показала себя хорошо с тремя парками.

Siam Park: Адехе, Испания Puy du Fou: Les Epesses, Франция Beto Carrero World: Пенья, Бразилия Puy du Fou España: Толедо, Испания The Milky Way Adventure Park: Кловелли, Великобритания Hot Park: Рио-Квенте, Бразилия



Hot Park в Бразилии / Фото Tripadvisor

Waterbom Bali: Кута, Индонезия Dollywood: Пиджен-Фордж, Теннесси Universal's Islands of Adventure: Орландо Parque Terra Magica Florybal: Канела, Бразилия

10 лучших парков развлечений и аквапарков США

Американскую версию возглавили два парка Флориды, попавших в топ-10 мирового списка.

Dollywood: Пиджен-Фордж, Теннесси Universal's Islands of Adventure: Орландо Magic Kingdom Park: Орландо Universal Studios Hollywood: Лос-Анджелес

Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесе / Фото Tripadvisor