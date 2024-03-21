Эмиграция в ЕС: названы 10 лучших стран для переезда

Полномасштабная война стала причиной того, что многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома. Когда речь идет об эмиграции, важно позаботиться, чтобы переезд был удачным. Для этого стоит прежде всего правильно подобрать страну.

Здесь не действует принцип "хуже или лучше", поскольку каждый человек имеет свои предпочтения. Ключевое – выбрать именно ту страну, которая будет отвечать ожиданиям и представлениям о комфортной жизни. Поэтому, рассмотрим популярные страны, которые выбирают для эмиграции.

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Так, образовательная онлайн-платформа Preply составила топ лучших стран для переезда.

Десятка лучших получилась такой:

Швеция, Канада, Дания, Нидерланды, Австралия, Германия, Новая Зеландия, Бельгия, Великобритания, Япония.

К слову, Польша – на 15-й строчке. Чуть ниже – на 18-й – Турция.

Для подготовки рейтинга специалисты проанализировали данные US News & World Report и Numbeo, а также опросили около 17 000 экспатов со всего мира. Фокусировались на качестве и стоимости жизни, доступности жилья и рынка труда, дружелюбия и безопасности, системах образования и здравоохранения.

Швеция признана лучшей страной для переезда / Фото Unsplash

Назвали Семь новых чудес света

В 2024 году человечеству представили Семь новых чудес света. Локации выбрали по количеству посетителей и количеству просмотров материалов в Википедии.

Ежегодно Семь новых чудес света посещают миллионы туристов с разных континентов. Очевидно, после публикации топа количество посетителей возрастет еще больше.