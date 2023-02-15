Названы 10 лучших городов для любителей уличной еды: в топе блины
Источник:Express
Попробовать местные деликатесы – это всегда одна из изюминок путешествия. Ведь таким образом можно стать ближе к культуре той или иной страны. Так, компания по хранению багажа Radical Storage провела исследования на основе отзывов пользователей TripAdvisor, и назвала 10 лучших городов для любителей уличной еды.
Париж – мировая столица уличной еды
Французский Париж признали мировой столицей уличной еды. Самыми популярными там стали блины.
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По результатам исследования, 76% заведений уличной еды во французской столице получили четыре звезды. Самой популярной уличной едой в Париже признали блины – местная La Creperie заняла первое место среди уличной еды в городе. Один пользователь описал их как "лучшие блины" в городе.
Но Париж – это не только блины и круассаны, это также одни из лучших в Европе уличных блюд Северной Африки и Ближнего Востока. В частности, в районе Маре туристы смогут отведать вкусную фалафель или домашнюю халу.
Афины заняли второе место в списке, и по данным Tripadvisor, в них 222 заведения уличной еды. Основные моменты городской уличной еды включают сувлаки, куру, разновидность пирога с творожной начинкой и морепродукты на вынос. Афины также известны своими сладостями, и туристам стоит попробовать лукумадес – разновидность жареных греческих пончиков.
Третье место занял Рим, а пицца стала там самой популярной уличной едой для туристов. Пиццу в итальянской столице подают кусочками, зачастую по очень доступным ценам, идеальную закуску для людей, смотрящих на площади. Туристы также могут взять пасту с собой или насладиться жареной треской в кляре. На десерт туристы могут отведать мороженое в одном из городских джелатерий или взять цукаты из каштанов в пекарне.
10 городов для любителей уличной еды
- Париж (Франция).
- Афины (Греция).
- Рим (Италия).
- Барселона (Испания).
- Будапешт (Венгрия).
- Лондон (Англия).
- Дубай (ОАЭ).
- Лиссабон (Португалия).
- Мадрид (Испания).
- Амстердам (Нидерланды).