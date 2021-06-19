10 французских слов-паразитов, от которых сложно будет избавиться

19 июня 2021 , 12:00
Читати новину українською

Источник:

телеграм-канал @marie_paris

Слова-паразиты есть не только в украинском языке. Les tics de langage – так свою нежелательную лексику называют французы. Предлагаем ознакомиться с примерами слов, которыми злоупотребляют во Франции.

Слова-паразиты – это лингвистическое явление, выраженное в употреблении лишних и бессмысленных в определенном контексте слов. Их относят к речевым ошибкам. Однако, слова-паразиты органично дополняют разговорный язык. Поэтому их знания повысит шансы понять носителя французского.

Полезная информация Отправить деньги из Европы в Украину за 60 секунд – это реально: пошаговая инструкция

Примеры слов-паразитов во французском языке

  • Vous voyez – понимаете, понимаешь.
  • C'est clair – ясно, понятно.
  • Voilà – вот так.
  • Si vous voulez – если хочешь.
  • Quand-même – все-таки.
  • Et tout – и так далее.
  • Genre – типа того.
  • En fait – ну, якобы.
  • J'avoue – допустим.
  • A la base – это же, это самое.
  • Mais bon – ну и ладно.
  • Et machin – и прочее.

Во французском языке есть слова-паразиты / Фото Pexels

Автор: Орися Біленька