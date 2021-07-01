С 1 июля в Швеции можно получить свидетельство о вакцинации: как подать заявку

Вакцинированные жители Швеции могут получить "паспорта вакцинации", необходимые для путешествий в другие страны. Пока услуга возможна только для лиц, имеющих персональный номер. Скачать подтверждения вакцинации можно на специальном сайте за несколько минут.

Эта услуга в Швеции стала доступной с 9 утра 1 июля. Пока над сайтом работают, чтобы предусмотреть возможность получения "паспорта вакцинации" для тех, кто не имеет персонального номера.

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Как подать заявку

В течение семи дней после сделанной от коронавируса прививки медицинские работники сообщают Шведский национальный реестр прививок. После этого вакцинированный человек может посетить сайт covidbevis.se и войти, используя цифровой идентификатор, такой как BankID.

После входа на вебсайт житель Швеции получает электронное доказательство вакцинации, которое можно напечатать, отправить на мобильный телефон или компьютер или на электронный почтовый ящик. В инструкции на сайте будут описания, как это сделать.

В документе будут такие данные о вакцинированном лице:

фамилия и имя;

дата рождения;

даты получения вакцины;

препараты, которыми были сделаны прививки.

Также можно подать заявку, используя бумажную форму, следуя инструкциям на сайте.

Что касается людей, которые были вакцинированы за рубежом, шведское агентство eHealth дало следующие объяснения:

тем, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса за рубежом, советуют получить свидетельство о вакцинации в той стране, где были сделаны прививки;

граждане Швеции, которые имеют персональный номер, получили первую дозу признанной в ЕС вакцины за пределами Швеции, но потом сделали вторую прививку уже в Швеции, могут получить COVID-паспорт, ведь об их второй прививке есть данные в реестре Nationella.

Напоминаем, что указанный COVID-паспорт должен облегчить путешествия за границу во время пандемии. Но страны ЕС самостоятельно устанавливают правила въезда.

Не исключено, что в будущем документ о вакцинации также может быть использован для содействия другим мероприятиям, например, посещению культурных событий. Но правительство Швеции пока не подтверждает эту информацию.