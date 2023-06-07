Від 6 євро: літній автобусний розпродаж Luxexpress між містами Європи

Автобусний перевізник запустив сезонний розпродаж квитків. Поїздки між Польщею, Литвою, Естонією та Латвією можна забронювати від 6 євро.

Бюджетні поїздки Європою на автобусі пропонує Luxexpress. Знижки на поїздки між європейськими столицями доступні за спеціальним промокодом. Акція поширюється на маршрути між Вільнюсом, Варшавою, Таллінном та Ригою.

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Умови акції

Кількість дешевих квитків обмежена, тому варто поквапитись. Розпродаж закінчиться, коли всі наявні квитки будуть продані. Акція триватиме до 11 червня.

Саму поїздку потрібно здійснити з 12.06.2023 по 30.09.2023.

Ціни на всі напрямки від 6 до 12 євро в один бік.

Приклади бронювань:

З Вільнюса до Риги (на 21 червня) – 6 євро ;

; З Каунаса до Варшави (на 21 червня) – 9 євро ;

; З Варшави до Вільнюса (на 5 липня) – 9 євро ;

; З Риги до Таллінна (на 3 липня) – 12 євро.

При купівлі квитка потрібно використати промокод:

Більше варіантів подорожі можна знайти на офіційному сайті перевізника.