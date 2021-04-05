У церкву можна, а в театр – ні: які карантинні обмеження діють в країнах ЄС

У країнах ЄС продовжують зростати показники кількості захворювань на вірус SARS-CoV-2. Через цю тенденцію держави вдаються до спроб посилення заходів безпеки. Розповідаємо про те, які карантинні обмеження діють у різних країнах Європи.

Одні держави запроваджують загальнонаціональні локдауни. Інші – практикують запровадження комендантської години. Підприємства працюють з певними обмеженнями.

До теми З прикритим носом навіть на пляж: в Іспанії посилили масковий режим

Німеччина

У Німеччині заборонено заходити в магазин чи громадський транспорт без маски. Зустрічатися можуть не більше п'яти осіб з двох різних домогосподарств.

Поки в країні відмовилися від посилення нового загальнонаціонального жорсткого локдауну через шквал критики з боку населення. Втім, так зване правило "аварійних гальм" передбачає, що чинні обмеження посилюватимуться, якщо в окремих регіонах кількість нових зафіксованих випадків коронавірусного захворювання перевищить 100 осіб на 100 тисяч жителів.

В громадський транспорт у Німеччині можна заходити лише в масці / Фото Unsplash

Франція

Наприкінці березня 2021 року Франція повідомила про запровадження третього загальнонаціонального локдауну. Відтак, більшість магазинів у Франції є зачиненими, а ті, що працюють, мають обмежені графіки роботи. З сьомої вечора у країні діє комендантська година. Також у школах та садочках збільшили весняні канікули на один тиждень.

У Франції на тиждень продовжили весняні канікули / Фото Unsplash

Бельгія

У Бельгії вільно можуть працювати магазини, де продають товари першої необхідності. Щоб потрапити в магазин, який не належить до цієї категорії, потрібно здійснити попередній запис. Навчальні заклади зачинені на подовжені канікули. Салони краси, масажні та тату-салони змушені припинити роботу.

До 19 квітня 2021 року у Бельгії також діятиме комендантська година і будуть обмеження для в'їзду в країну, які були запроваджені наприкінці січня поточного року.

Раніше уряд зазначав про можливе послаблення карантинних обмежень після 19 квітня 2021 року. Поки що невідомо, чи це станеться, оскільки представники влади ще не оголошували офіційне рішення.

У Бельгії можливо послаблять карантин після 19 квітня 2021 / Фото Unsplash

Іспанія

В Іспанії діє посилений масковий режим. Носити маску люди повинні навіть при походах до моря чи у басейн. Засмагати на пляжах теж дозволено лише в масках. Зняти маску можна хіба що в закладі харчування для того, щоб поїсти чи попити.

В Іспанії на пляжах можна перебувати лише в масці / Фото Unsplash

Португалія

До 15 квітня 2021 року у Португалії залишатиметься чинним надзвичайний стан. Після цього уряд обіцяє послабити обмеження, оскільки кількість інфікувань зменшилася. Вже з квітня 2021 року у Португалії відновлять роботу музеї. Дала запрацюють театри, кінотеатри та усі магазини. Звісно, такий перебіг подій можливий лише за умови, що ситуація з Covid-2019 у країні буде стабільною і не відбудеться раптове зростання кількості захворювань.

З квітня 2021 року у Португалії планують відновити роботу музеїв та інших закладів культури / Фото Unsplash

Греція

Жителям Греції дозволено залишати свої домівки з п'ятої ранку до дев'ятої вечора лише за наявності поважної причини: походу на роботу, візитів до лікаря чи вигулювання домашнього улюбленця. Всі, хто в'їжджає у Грецію, повинні здати антигенний або ПЛР-тест та відбути карантин.

У Греції дозволено вигулювати собак під час комендантської години / Фото Unsplash

Болгарія

З 1 квітня 2021 року Болгарія послабила карантинні обмеження. Люди знову можуть сидіти в ресторанах на відкритих майданчиках. Відновили роботу театри, але із меншою кількістю глядачів, яким дозволено перебувати у залі. Цього ж місяця почнуть працювати дитячі садки та школи.

В Болгарії планують відновити роботу дитсадків та шкіл з квітня 2021 року / Фото Unsplash

Чехія

У Чехії дозволено зустрічатися не більше двом особам, якщо вони не є членами однієї родини. В країні не працюють ресторани, кінотеатри, театри, музеї, салони краси та магазини без товарів першої необхідності, але є відчиненими церкви, і віряни мають право їх відвідувати.

В Чехії також діє комендантська година та заборона покидання власних населених пунктів. Весілля та поховальні церемонії можна проводити лише тоді, коли кількість запрошених гостей не перевищує 15 осіб.

На весіллях у Чехії дозволено бути присутніми не більше ніж 15 осіб / Фото Unsplash

Угорщина

В Угорщині діє комендантська година з 20:00. З цієї години зачиняється усе, за винятком медичних закладів та магазинів із товарами першої необхідності. Весілля можна святкувати лише в тісному сімейному колі, поховання дозволені за участі до 50 осіб.

В Угорщині діє комендантська година з 20:00 / Фото Unsplash

Швеція

У шведських ресторанах за одним столом дозволено сидіти не більше чотирьом особам. Збиратися разом можуть не більше восьми людей. Магазини та готелі працюють у звичному режимі.

За столиками закладів харчування у Швеції можуть сидіти не більше ніж 4 особи / Фото Unsplash