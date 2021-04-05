В странах ЕС продолжают расти показатели количества заболеваний вирусом SARS-CoV-2. Через эту тенденцию государства прибегают к попыткам усиления мер безопасности. Рассказываем о том, какие карантинные ограничения действуют в различных странах Европы.

Одни государства вводят общенациональные локдауны. Другие – практикуют введение комендантского часа. Предприятия работают с определенными ограничениями.

К теме С прикрытым носом даже на пляж: в Испании усилили масочный режим

Германия

В Германии запрещено заходить в магазин или общественный транспорт без маски . Встречаться могут не более пяти человек из двух разных домохозяйств.

Пока в стране отказались от усиления нового общенационального жесткого локдауну через шквал критики со стороны населения. Впрочем, так называемое правило "аварийных тормозов" предусматривает, что действующие ограничения будут усиливаться, если в отдельных регионах количество новых зафиксированных случаев коронавирусного заболевания превысит 100 человек в 100 тысяч жителей.

В общественный транспорт в Германии можно заходить только в маске / Фото Unsplash

Франция

В конце марта 2021 года Франция сообщила о введении третьего общенационального локдауну . Поэтому, большинство магазинов во Франции закрытие , а те, что работают, имеют ограниченные графики работы. С семи вечера в стране действует комендантский час . Также в школах и садиках увеличили весенние каникулы на одну неделю.

Во Франции на неделю продлили весенние каникулы / Фото Unsplash

Бельгия

В Бельгии свободно могут работать магазины, где продают товары первой необходимости . Чтобы попасть в магазин, который не относится к этой категории, нужно осуществить предварительную запись . Учебные заведения закрыты на удлиненные каникулы. Салоны красоты, массажные и тату салоны вынуждены прекратить работу .

К 19 апреля 2021 года в Бельгии также будет действовать комендантский час и будут ограничения для въезда в страну, которые были введены в конце января текущего года.

Ранее правительство говорило о возможном ослабление карантина после 19 апреля 2021 года. Пока неизвестно, произойдет ли это, поскольку представители власти еще не объявляли официальное решение.

В Бельгии возможно ослабят карантин после 19 апреля 2021 года / Фото Unsplash

Испания

В Испании действует усиленный масочный режим . Носить маску люди должны даже при походах к морю или в бассейн. Загорать на пляжах тоже разрешено только в масках. Снять маску можно разве что в заведении питания для того, чтобы поесть или попить.

В Испании на пляжах можно находиться только в маске / Фото Unsplash

Португалия

К 15 апреля 2021 года в Португалии будет оставаться действующим чрезвычайное положение. После этого правительство обещает ослабить ограничения , поскольку количество заражений уменьшилась . Уже с апреля 2021 в Португалии возобновят работу музеи . В дале заработают театры, кинотеатры и все магазины . Конечно, такой ход событий возможен только при условии, что ситуация с Covid-2019 в стране будет стабильной и не произойдет внезапный рост количества заболеваний.

С апреля 2021 года в Португалии планируют возобновить работу музеев и других учреждений культуры / Фото Unsplash

Греция

Жителям Греции разрешено оставлять свои дома с пяти утра до девяти вечера только при наличии уважительной причины: похода на работу, визитов к врачу или выгула домашнего любимца . Все, кто въезжает в Грецию, должны сдать антигенный или ПЦР-тест и отбыть карантин.

В Греции разрешено выгуливать собак во время комендантского часа / Фото Unsplash

Болгария

С 1 апреля 2021 года Болгария ослабила карантин. Люди снова могут сидеть в ресторанах на открытых площадках. Возобновили работу театры , но с меньшим количеством зрителей, которым разрешено находиться в зале. В этом же месяце начнут работать детские сады и школы .

В Болгарии планируют восстановить работу детсадов и школ с апреля 2021 года / Фото Unsplash

Чехия

В Чехии разрешено встречаться не более двум лицам , если они не являются членами одной семьи. В стране не работают рестораны, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и магазины без товаров первой необходимости, но открыты церкви , и верующие имеют право их посещать.

В Чехии также действует комендантский час и запрет покидания собственных населенных пунктов . Свадьбу и погребальную церемонию можно проводить только тогда, когда количество приглашенных гостей не превышает 15 человек .

На свадьбах в Чехии разрешено присутствовать не более 15 людям / Фото Unsplash

Венгрия

В Венгрии действует комендантский час с 20:00 . С этого часа закрывается все, за исключением медицинских учреждений и магазинов с товарами первой необходимости. Свадьбу можно праздновать только в тесном семейном кругу, захоронения разрешены с участием до 50 человек .

В Венгрии действует комендантский час с 20:00 / Фото Unsplash

Швеция

В шведских ресторанах за столом разрешено сидеть не более, чем четырем людям . Собираться могут не более восьми человек . Магазины и гостиницы работают в обычном режиме.