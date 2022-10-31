Росіянам скасували спрощене працевлаштування у Польщі

Відколи в Росії оголосили часткову мобілізацію, місцеві жителі почали все більше цікавитися можливістю піти на роботу в Польщі. Однак в країні скасували спрощену процедуру працевлаштування для росіян.

Так, на тлі великої війни в Україні, яку розв'язала Росія та через зростаючий міграційний ризик російських ухилянтів в Польщі вирішили скасувати полегшений доступ росіянам до місцевого ринку праці. Про це заявила міністерка сім’ї та соціальної політики Марлена Малонг.

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Польський ринок праці без росіян

Марлена Малонг підписала розпорядження, згідно з яким підприємці у Польщі не зможуть працевлаштовувати громадян Росії на спрощених умовах. Відтак, роботодавці, якщо вони хочуть найняти росіян на основі дозволу на роботу, більше не звільняються від тесту на ринку праці.

Водночас росіяни, які до введення змін працювали легально, можуть продовжувати працювати, але лише до закінчення терміну дії дозволу чи декларації.

Таким чином Росію вилучили з процедури декларування, якою можуть скористатися лише громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України. Мовиться про пришвидшений процес, який дозволяє легалізуватися на роботі в Польщі за сім днів.