Так, на фоне большой войны в Украине, которую развязала Россия и из-за растущего миграционного риска российских уклонистов в Польше решили отменить облегченный доступ россиянам к местному рынку труда. Об этом заявила министр семьи и социальной политики Марлена Малонг.

Читайте также 5 миллионов клиентов доверяют TransferGo: новый рекорд компании

Польский рынок труда без россиян

Марлена Малонг подписала распоряжение, согласно которому предприниматели в Польше не смогут трудоустраивать граждан России на упрощенных условиях. Следовательно , работодатели, если они хотят нанять россиян на основе разрешения на работу, больше не освобождаются от теста на рынке труда.

В то же время россияне, до введения изменений работавшие легально, могут продолжать работать, но только до истечения срока действия разрешения или декларации.