Реклама туризму в Україні отримала нагороду Каннського фестивалю — Срібного Дельфіна

Державне агентство з розвитку туризму України отримало престижну відзнаку у сфері бізнес-кіно – Срібного Дельфіна в Каннах. Таку нагороду українська державна структура завоювала вперше в історії.

Срібну нагороду Corporate Media & TV Awards виборола серія рекламних роликів про Україну – The Campaign waiting to happen. Ця туристична промокампанія мала запуститись навесні 2022 року, але тепер вона "‎в очікуванні перемоги".

Читайте також Вже 5 рік поспіль: яка країна ЄС знову отримала титул найкращої туристичної точки

Престижна рекламна нагорода

До кампанії увійшли три ролики, які популяризують відпочинок у Карпатах, подорожі до Києва та незвичайний туризм у Чорнобильській зоні.

Державне агентство з розвитку туризму України замовило серію промороликів агенції ODDEE agency ще у 2021 році. Рекламна кампанія мала стартувати навесні 2022 року, але розпочалось повномасштабне вторгнення.

Ролик, який отримав престижну нагороду в Каннах: дивитись відео

У лютому 2022 року наші плани, як і життя всіх українців, були спотворені агресивними діями Росії. Ми дуже хотіли показати світові Україну. Організатори фестивалю Cannes Corporate Media & TV Awards надали нам таку можливість і прийняли заявку від ДАРТ,

– розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

Церемонія нагородження Cannes Corporate Media & TV Awards відбулася 27 – 28 вересня. Цей фестиваль проводиться з 2010 року. Серед його нагород Золотий, Срібний та Чорний Дельфіни. Гран-прі – Білий Дельфін, а найкращу студію-виробника нагороджують статуеткою Синього Дельфіна.

До почесного журі фестивалю входять лауреати "‎ Оскара" та "‎Еммі", а також провідні фахівці з корпоративних комунікацій.