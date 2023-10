Реклама туризма в Украине получила награду Каннского фестиваля — Серебряного Дельфина

Государственное агентство по развитию туризма Украины получило престижную премию в сфере бизнес-кино – Серебряного Дельфина в Каннах. Такую награду украинская государственная структура завоевала впервые в истории.

Серебряную награду Corporate Media & TV Awards завоевала серия рекламных роликов об Украине – The Campaign waiting to happen. Эта туристическая промо-кампания должна была запуститься весной 2022 года, но теперь она "в ожидании победы".

Читайте также Уже 5 лет подряд: какая страна ЕС снова получила титул лучшей туристической точки

Престижная рекламная награда

В кампанию вошли три ролика, популяризирующие отдых в Карпатах, путешествия в Киев и необычный туризм в Чернобыльской зоне.

Государственное агентство по развитию туризма Украины заказало серию промороликов агентству ODDEE agency еще в 2021 году. Рекламная кампания должна была стартовать весной 2022 года, но началось полномасштабное вторжение.

Ролик, получивший престижную награду в Каннах: смотреть видео

В феврале 2022 года наши планы, как и жизнь всех украинцев, были разрушены агрессивными действиями России. Мы очень хотели показать миру Украину. Организаторы фестиваля Cannes Corporate Media & TV Awards предоставили нам такую возможность и приняли заявку от ДАРТ,

– рассказала глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Церемония награждения Cannes Corporate Media & TV Awards прошла 27 – 28 сентября. Этот фестиваль проходит с 2010 года. Среди его наград Золотой, Серебряный и Черный Дельфины. Гран-при – Белый Дельфин, а лучшую студию-производителя награждают статуэткой Синего Дельфина.

В почетное жюри фестиваля входят лауреаты "Оскара" и "Эмми", а также ведущие специалисты по корпоративным коммуникациям.