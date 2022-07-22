Робота за кордоном: яких фахівців нині найбільше потребує Європа

Практично кожен із нас серйозно чи мимохідь замислювався про трудову імміграцію. А на тлі сучасних реалій все більше українців шукають роботу за кордоном.

Так, виїхавши з України через повномасштабну війну, чимало наших громадян планують працевлаштуватися, аби швидше й легше адаптуватися за кордоном. І далеко не кожен українець має змогу відкрити свій бізнес у чужій країні. Зрештою, далеко не кожному це подобається.

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Разом з тим, у Європі шукають і найманих фахівців. Тут вже простіше, адже якийсь робочий досвід, кваліфікація, та й просто справа всього життя є практично у всіх.

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Фахівці з приготування їжі у закладах харчування.

Працівники сфери послуг: бортпровідники, кондуктори, гіди, офіціанти, бармени, перукарі, косметологи, домробітниці тощо.

ІТ-фахівці: розробники програмного забезпечення та додатків, аналітики, фахівці з баз даних і мереж та інші.

А ще зросла кількість робочих пропозицій у юридичній, соціальній, культурній сфері, туристичній сфері, роздрібної торгівлі та обслуговування.

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