Робота за кордоном: яких фахівців нині найбільше потребує Європа
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
Практично кожен із нас серйозно чи мимохідь замислювався про трудову імміграцію. А на тлі сучасних реалій все більше українців шукають роботу за кордоном.
Так, виїхавши з України через повномасштабну війну, чимало наших громадян планують працевлаштуватися, аби швидше й легше адаптуватися за кордоном. І далеко не кожен українець має змогу відкрити свій бізнес у чужій країні. Зрештою, далеко не кожному це подобається.
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Разом з тим, у Європі шукають і найманих фахівців. Тут вже простіше, адже якийсь робочий досвід, кваліфікація, та й просто справа всього життя є практично у всіх.
Яких спеціалістів нині найбільше потребують в ЄС: дані Євростату
- Фахівці з приготування їжі у закладах харчування.
- Працівники сфери послуг: бортпровідники, кондуктори, гіди, офіціанти, бармени, перукарі, косметологи, домробітниці тощо.
- ІТ-фахівці: розробники програмного забезпечення та додатків, аналітики, фахівці з баз даних і мереж та інші.
А ще зросла кількість робочих пропозицій у юридичній, соціальній, культурній сфері, туристичній сфері, роздрібної торгівлі та обслуговування.
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