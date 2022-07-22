Так, выехав из Украины из-за полномасштабной войны, многие наши граждане планируют трудоустроиться , чтобы быстрее и легче адаптироваться за границей. И далеко не каждый украинец может открыть свой бизнес в чужой стране. В конце концов, далеко не каждому это нравится.

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Вместе с тем, в Европе ищут и наемных специалистов. Здесь уже проще, ведь какой-то рабочий опыт, квалификация, да и просто дело всей жизни практически у всех.

В каких специалистах сейчас больше всего нуждаются в ЕС: данные Евростата

Специалисты по приготовлению пищи в заведениях питания.

Работники сферы услуг: бортпроводники, кондукторы, гиды, официанты, бармены, парикмахеры, косметологи, домработницы.

ИТ-специалисты: разработчики программного обеспечения и приложений, аналитики, специалисты по базам данных и сетям и другие.

А еще выросло количество рабочих предложений в юридической, социальной, культурной сфере, туристической сфере, розничной торговле и обслуживании.