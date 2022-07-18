Робота за кордоном: ще 2 сайти, де українці можуть шукати вакансії в ЄС

Сьогодні питання пошуку роботи за кордоном особливо актуальне для українців. Ми ж ділимося ще двома ресурсами, які допоможуть спростити процес працевлаштування в іншій країні.

Уже понад 3,5 мільйона біженців з України, які виїхали за кордон в пошуках прихистку через російсько-українську війну, отримали статус тимчасового захисту в країнах Європи. Серед іншого, цей статус дає право на офіційне працевлаштування.

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І переважна більшість українців, аби й надалі залишатися в ЄС та адаптуватися за кордоном, планують знайти гідно оплачувану роботу. Ба більше, влада європейських держав йдуть назустріч громадянам України та спрощують процес влаштування в чужій країні

Де шукати вакансії за кордоном

Платформа Europass

На сайті вже зареєструвалося понад 3,6 мільйона користувачів. На цьому порталі можна створити резюме, супровідні та мотиваційні листи 30-ма мовами, включно з українською.

Крім цього, на Europass ви знайдете практичні поради щодо працевлаштування в ЄС та кращого розуміння європейського ринку праці.

Портал EURES

Саме на цьому сайті можна шукати роботу. Наразі на порталі доступні вже понад 4 мільйони різноманітних вакансій. Пошук роботи можна налаштувати за певною країною, мовою, рівнем освіти тощо.

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