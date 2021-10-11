Робота за кордоном для молоді: в яких галузях є перспективи

55% кандидатів віком до 30 років хоча б раз у житті замислювалися про переїзд в іншу країну. Як правило, це люди з вищою освітою або студенти останніх курсів університетів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного порталом grc.ua. За кордоном українці сподіваються отримувати більші доходи, здобути новий трудовий досвід і мати кращі умови роботи та життя.

Цікаво 750 мільярдів євро за останні 5 років: грошові перекази українців додому суттєво збільшилися

В яких країнах є робота для української молоді

Найбільше відкритих вакансій для українців у віці 18 – 30 років є у Польщі (10% всіх опублікованих оголошень).

6% актуальних пропозицій можливі у таких країнах:

Італії;

США;

Угорщині;

Кіпрі.

5% доступних оголошень походять з таких країн:

Туреччини;

Німеччини;

Іспанії;

Франції;

ОАЕ.

В яких галузях українцям пропонують роботу

Найлегше молодим українцям за кордоном працевлаштуватися у сфері продажів (27% вакансій) та індустрії гостинності (22%).

Для представників робочих спеціальностей відкрито 21% всіх актуальних вакансій у категорії "Робота для молоді за кордоном".

Перспективи також у сфері маркетингу, реклами та PR. 11% всіх виставлених вакансій стосуються пошуку спеціалістів з цих галузей.

10% оголошень стосуються пошуку адміністративного персоналу.

Є попит також на фахівців зі сфери інформаційних технологій (5% вакансій).

Значно рідше шукають молодих вчених (2% вакансій), експертів з фінансів (1% вакансій) та юристів (1% вакансій).

Скільки можуть заробляти молоді українці за кордоном

Середня заробітна плата, на яку може претендувати молодь за кордоном, становить 45 000 гривень. Це майже втричі більше, ніж недосвідченим фахівцям пропонують в Україні.

У більшості вакансій за кордоном (51%) для кандидатів віком від 18 до 30 років пропонується компенсація до 40 000 гривень. Це стосується продавців, робітників, хостес, офіціантів та барменів.

Фінансисти, юристи, маркетологи можуть розраховувати на компенсацію від 50 000 гривень. Їм знадобляться знання англійської мови та мови країни перебування (німецька, італійська, французька) на рівні вище середнього. Перевагу мають ті українці, які здобували вищу освіту за кордоном.

Деякі ІТ-фахівці можуть отримувати від 100 000 гривень. Наприклад, Senior NET-розробник в американському стартапі з офісами в Нью-Джерсі та Нью-Йорку може претендувати на оклад до 5 тисяч доларів США.

Зрозуміло, що розмір доходів буде залежати не лише від знання мов, диплома про вищу освіту за кордоном, досвіду роботи кандидата, але і від країни перебування. Наприклад, в ОАЕ заробітна плата агента з продажу елітної нерухомості може бути такою ж, як ставка розробника в США.

В Дубаї також є непогані перспективи для хостес. Якщо дівчина добре знає англійську мову, має досвід роботи на виставках і має приємну зовнішність (це одна з вимог у таких вакансіях), то може заробляти 2 500 доларів на місяць.

Також близько 2 500 доларів на місяць може отримувати геолог на Кіпрі. Для такої роботи потрібна профільна освіта, досвід проведення фізико-механічних випробувань ґрунтів та знання технічної документації. Обіцяють можливості для кар'єрного та наукового зростання, а також готові оплатити додаткові курси та участь у конференціях.

Загалом закордонні роботодавці більш охоче беруть на роботу саме молодь. Адже люди до 30 років часто ще не створили сім'ї, тому є менш прив'язаними до Батьківщини. Також вони швидко вчаться, готові йти на ризики й ставити перед собою амбітні цілі.