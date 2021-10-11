Работа за границей для молодежи: в каких отраслях есть перспективы

55% кандидатов в возрасте до 30 лет хотя бы раз в жизни задумывались о переезде в другую страну. Как правило, это люди с высшим образованием или студенты последних курсов университетов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом grc.ua. За рубежом украинцы надеются получить большие доходы, новый трудовой опыт и лучшие условия работы и жизни.

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В каких странах есть работа для украинской молодежи

Большинство вакансий для украинцев в возрасте 18 – 30 лет открыто в Польше (10% всех опубликованных объявлений).

6% актуальных предложений возможны в таких странах:

Италии;

США;

Венгрии;

Кипре.

5% доступных объявлений опубликовано из таких стран:

Турции;

Германии;

Испании;

Франции;

ОАЭ.

В каких сферах украинцам предлагают работу

Легче всего молодым украинцам за рубежом трудоустроиться в сфере продаж (27% вакансий) и индустрии гостеприимства (22%).

Для представителей рабочих специальностей открыто 21% всех актуальных вакансий в категории "Работа для молодежи за границей".

Перспективы также есть в сфере маркетинга, рекламы и PR. 11% всех выставленных вакансий касаются поиска специалистов из этих отраслей.

10% объявлений касаются поиска административного персонала.

Есть спрос и на специалистов из сферы информационных технологий (5% вакансий).

Значительно реже ищут молодых ученых (2% вакансий), экспертов финансов (1% вакансий) и юристов (1% вакансий).

Сколько могут зарабатывать молодые украинцы за рубежом

Средняя заработная плата, на которую может претендовать молодежь за рубежом, составляет 45 000 гривен. Это почти втрое больше, чем неопытным специалистам предлагают в Украине.

В большинстве вакансий за рубежом (51%) для кандидатов в возрасте от 18 до 30 лет предлагается компенсация в 40 000 гривен. Это касается продавцов, рабочих, хостес, официантов и барменов.

Финансисты, юристы, маркетологи могут рассчитывать на компенсацию от 50 000 гривен. Им понадобятся знания английского языка и языка страны пребывания (немецкий, итальянский, французский) на уровне выше среднего. Преимущество имеют те украинцы, которые получали высшее образование за рубежом.

Некоторые ИТ-специалисты могут получать от 100 000 гривен. Например, Senior NET-разработчик в американском стартапе с офисами в Нью-Джерси и Нью-Йорке может претендовать на оклад 5 000 долларов США.

Понятно, что размер доходов будет зависеть не только от знания языков, диплома о высшем образовании за рубежом, опыта работы кандидата, но и от страны пребывания. Например, в ОАЭ заработная плата агента по продаже элитной недвижимости может быть такой же, как ставка разработчика в США.

В Дубае также есть неплохие перспективы для хостес. Если девушка хорошо знает английский язык, имеет опыт работы на выставках и приятную внешность (это одно из требований в таких вакансиях), то может зарабатывать 2 500 долларов в месяц.

Также около 2 500 долларов в месяц может получать геолог на Кипре. Для такой работы требуется профильное образование, опыт проведения физико-механических испытаний грунтов и знания технической документации. Обещают возможности для карьерного и научного роста, а также готовы оплатить дополнительные курсы и участие в конференциях.

В общем зарубежные работодатели охотнее берут на работу именно молодежь. Ведь люди до 30 лет часто еще не создали семью, поэтому менее привязаны к Родине. Также они быстро учатся, готовы идти на риски и ставить перед собой амбициозные цели.