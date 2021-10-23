Робота за кордоном для молоді: найкращі вакансії за версією агентства з працевлаштування

53% молоді до 35 років надають перевагу роботі за кордоном. Вони вже працевлаштовані в іншій країні, задумуються про цю можливість або мали такий досвід. До того ж польські роботодавці зацікавлені у залученні саме молодих працівників, тому для юних та працьовитих є багато привабливих вакансій.

Працівник без досвіду може отримувати в Польщі втричі більше, ніж в Україні. Такі висновки можна зробити з дослідження аналітичного центру "Першої Візи".

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Чому Польща шукає молодих працівників

Молоді люди легше погоджуються на переїзд за кордон, бо ще не створили сім'ї в Україні або шукають швидких заробітків. На рішення впливає й те, що для роботи в Польщі інколи не потрібні спеціальні навички.

На польських підприємствах заохочують працювати молодь. Наприклад, для студентів та людей віком до 26 років ставка нетто за годину значно вища за інших.

Найкращі вакансії для молоді у Польщі

Компанія у сфері працевлаштування та підтримки за кордоном "Перша Віза" сформувала топ найсприятливіших вакансій для молодих українців у Польщі.

Пакувальник на складі Intercars

Європейський центр логістики та розвитку Intercars в Закрочимі – це один із найсучасніших складів у Європі. Кожного дня звідти відправляються 250 000 товарів, тому є попит на пакувальників.

Обов'язки пакувальника такі:

робота зі сканером та сучасним обладнанням;

контроль якості;

сортування запчастин перед відправою.

Тягарів носити не доведеться, бо робота здебільшого автоматизована. Однак, працівники повинні бути енергійними.

Роботодавець обіцяє забезпечити навчання, робочий одяг та доїзд. Нові працівники будуть виконувати роботу під наглядом бригадирів та керівників, які розмовляють українською мовою.

Українцям до 26 років готові платити 15,83 злотого нетто за годину. Для студентів оплата праці ще більше – 18,30 злотого нетто.

Працювати можна по 10 годин 5 – 6 днів на тиждень, є можливість виконувати роботу на вихідних.

Крім того, на заводі передбачені премії від 1 000 до 3 000 злотих брутто за ефективність роботи. За проживання роботодавець вираховує 200 злотих.

Працівник складу на комплектацію замовлень DHL

Склад дитячих іграшок DHL для магазинів SMYK розташований у місті Лодзь. Компанія спеціалізується на міжнародних перевезеннях, наданні кур'єрських і транспортних послуг.

Обов'язки працівника складу:

комплектація інтернет-замовлень;

робота зі сканером.

Товари не важкі (дитячі іграшки, настільні ігри, дитячий одяг), тому робота підходить як для хлопців, так і для дівчат.

Студентам пропонують від 18 до 20 злотих нетто (робота у 2 зміни по 8 – 12 годин), у нічні зміни ставка більша. Є премії та надбавки.

Роботодавець забезпечує доїзд та надає житло за 200 злотих.

Працівник італійського заводу TP Reflex

Завод TP Reflex займається виробництвом деталей для посудомийних машин. Робота працівників, власне, полягає у пакуванні та доставленні цих деталей до місця праці. Є можливість бути залученим до інших процесів: виробництво самих деталей, відбір готових виробів, завішування і зняття деталей на конвеєрі.

Робота не складна, але мануальна і стояча. Відповідна кваліфікація для працевлаштування не потрібна.

Молоді до 26 років пропонують 14,77 злотого нетто за годину роботи, а студентам – 18,30 злотого нетто.