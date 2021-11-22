Про це свідчать дослідження аналітиків міжнародного інтернет-рекрутменту grc.ua. Найбільша кількість вакансій для недосвідчених українців є у Польщі.
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Де працевлаштовують українців без досвіду роботи
21% всіх опублікованих вакансій для кандидатів без досвіду представлені у Польщі. Наступне місце у цьому контексті посідає Кіпр (7% всіх вакансій). Замикають трійку лідерів з однаковим результатом (6% всіх оголошень) Німеччина та Туреччина.
Також працевлаштування для тих, у кого відсутній досвід роботи, можливе у таких країнах:
- Китай (5%);
- Таджикистан (5%);
- Вірменія (4%);
- США (4%);
- ОАЕ (4%);
- Південна Корея (4%).
У яких сферах діяльності є вакансії для недосвідчених
18% вакансій – це робота для студентів. Як правило, це короткотермінові контракти для сезонних працівників.
Майже 17% оголошень присвячені пошуку працівників сфери продажів.
13% вакансій – це оголошення для ІТ-спеціалістів.
Менш популярними є такі позиції:
- адміністративний персонал (9%);
- робочий персонал (6%);
- маркетинг, реклама, PR (5%);
- виробництво (4%);
- сільське господарство (4%);
- наука, освіта (4%);
- юриспруденція (0,7%);
- страхова діяльність (0,3%);
- видобуток сировини (0,3%);
- персонал спортивних клубів та салонів краси (0,3%).
Скільки платять новачкам за кордоном
47% закордонних роботодавців пропонують працівникам без досвіду доходи в розмірі 29 300 – 50 800 гривень.
20% компаній готові платити 50 800 – 72 300 гривень.
Від 72 300 до 115 300 гривень мають змогу запропонувати недосвідченим кандидатам 11 – 12 % роботодавців.
10% підприємств можуть платити навіть понад 115 300 гривень.
Рівень доходів залежить від специфіки роботи та країни перебування. Так, німецькі роботодавці пропонують найбільше – 134 700 гривень. Далі рейтинг зарплат виглядає таким чином:
- Кіпр – 63 600 гривень;
- Вірменія – 38 900 гривень;
- Польща – 37 500 гривень;
- ОАЕ – 33 700 гривень;
- США – 32 700 гривень;
- Китай – 28 800 гривень;
- Південна Корея – 25 800 гривень;
- Таджикистан – 23 600 гривень;
- Туреччина – 18 300 гривень.