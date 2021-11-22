Про це свідчать дослідження аналітиків міжнародного інтернет-рекрутменту grc.ua. Найбільша кількість вакансій для недосвідчених українців є у Польщі.

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Де працевлаштовують українців без досвіду роботи

21% всіх опублікованих вакансій для кандидатів без досвіду представлені у Польщі. Наступне місце у цьому контексті посідає Кіпр (7% всіх вакансій). Замикають трійку лідерів з однаковим результатом (6% всіх оголошень) Німеччина та Туреччина.

Також працевлаштування для тих, у кого відсутній досвід роботи, можливе у таких країнах:

Китай (5%);

Таджикистан (5%);

Вірменія (4%);

США (4%);

ОАЕ (4%);

Південна Корея (4%).

У яких сферах діяльності є вакансії для недосвідчених

18% вакансій – це робота для студентів. Як правило, це короткотермінові контракти для сезонних працівників.

Майже 17% оголошень присвячені пошуку працівників сфери продажів.

13% вакансій – це оголошення для ІТ-спеціалістів.

Менш популярними є такі позиції:

адміністративний персонал (9%);

робочий персонал (6%);

маркетинг, реклама, PR (5%);

виробництво (4%);

сільське господарство (4%);

наука, освіта (4%);

юриспруденція (0,7%);

страхова діяльність (0,3%);

видобуток сировини (0,3%);

персонал спортивних клубів та салонів краси (0,3%).

Скільки платять новачкам за кордоном

47% закордонних роботодавців пропонують працівникам без досвіду доходи в розмірі 29 300 – 50 800 гривень.

20% компаній готові платити 50 800 – 72 300 гривень.

Від 72 300 до 115 300 гривень мають змогу запропонувати недосвідченим кандидатам 11 – 12 % роботодавців.

10% підприємств можуть платити навіть понад 115 300 гривень.

Рівень доходів залежить від специфіки роботи та країни перебування. Так, німецькі роботодавці пропонують найбільше – 134 700 гривень. Далі рейтинг зарплат виглядає таким чином:

Кіпр – 63 600 гривень;

Вірменія – 38 900 гривень;

Польща – 37 500 гривень;

ОАЕ – 33 700 гривень;

США – 32 700 гривень;

Китай – 28 800 гривень;

Південна Корея – 25 800 гривень;

Таджикистан – 23 600 гривень;

Туреччина – 18 300 гривень.

Нагадуємо, що, за різними даними, сьогодні за кордоном працюють від 3 до 5 мільйонів українців.