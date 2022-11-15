Так, громадяни України, які з 24 лютого 2022 року перебувають на території ЄС, можуть розміщувати своє резюме в Європейській службі зайнятості – EURES. Розповідаємо, хто може подати своє CV та як це зробити правильно.

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Як взяти участь у проєкті "EU Talent Pool – Pilot"

Створити обліковий запис EU Login (доступний також в додатку Google Play Market / App Store);

Налаштувати в обліковому записі на EU Login двоетапну перевірку;

Зареєструватися як особа, яка шукає роботу в EURES за допомогою облікового запису на EU Login;

Додати своє резюме в профіль на EURES.

Реєстрація для українців доступна англійською та польською мовами.

Хто може взяти участь в ініціативі

Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року;

Особи без громадянства або громадяни третіх країн з міжнародним статусом до 24 лютого, що після початку повномасштабної війни опинилися за межами України.

Зареєстрованим користувачам стануть доступні понад 3 мільйони вакансій від 4000 роботодавців у по всій Європі.