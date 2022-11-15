Так, граждане Украины, находящиеся с 24 февраля 2022 года на территории ЕС, могут размещать свое резюме в Европейской службе занятости EURES. Рассказываем, кто может подать свое CV и как это сделать правильно.

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Как принять участие в проекте "EU Talent Pool Pilot"

  • Создать аккаунт EU Login (доступен также в приложении Google Play Market/App Store);
  • Настроить в аккаунте на EU Login двухэтапную проверку;
  • Зарегистрироваться как лицо, которое ищет работу в EURES с помощью аккаунта на EU Login;
  • Добавить свое резюме в профиль на EURES.

Регистрация для украинцев доступна на английском и польском языках.

Кто может принять участие в инициативе

  • Граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022;
  • Лица без гражданства или граждане третьих стран с международным статусом до 24 февраля, после начала полномасштабной войны оказались за пределами Украины.

Зарегистрированным пользователям станут доступны более 3 миллионов вакансий от 4000 работодателей по всей Европе.