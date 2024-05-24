У першому кварталі 2024 року зарплати у Польщі зросли приблизно на 14,4%. Середня наразі становить близько 8 147 злотих (понад 80 тисяч гривень).

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Тим часом під час сезонних робіт можна заробляти навіть до 9 тисяч злотих (понад 90 тисяч гривень). Водночас знайти людей стало дуже важко. Раніше левову частку сезонних робіт у Польщі виконували українців. Однак станом на 2024 рік вони їдуть в інші країни ЄС, шукаючи для себе кращі умови праці. Зокрема, мовиться про Німеччину та Нідерланди.

Наголошують, що сезонна робота підійде людям, які звикли фізично працювати. Найчастіше на ці вакансії подають свої кандидатури люди, які мешкають у сільській місцевості, бо вони мають більший досвід роботи з землею та вирощуванням овочів і фруктів.

Також знайти сезонні роботи можна у таких сферах:

будівничій;

логістичній;

виробничій;

автомобільній;

послуг.

Однак люди не квапляться відгукуватися на вакансії. У Польщі розпочався справжній кадровий голод. Загалом мовиться про майже 30 професій.

Українці активно відкривають бізнес у Польщі

Українці активно інтегруються у польське життя й відкривають на території країни свої бізнеси. Статистика показує, що наразі найчастіше мовиться про сфери, які вимагають небагато витрат на придбання основних засобів. Левова частка бізнесів – в онлайн торгівлі. Українцям вдається вести свій бізнес дуже успішно. Найчастіше на роботу вони приймають земляків.