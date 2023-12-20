Робота в Польщі: дедалі більше українців незадоволені умовами праці й зарплатою

Зараз у Польщі офіційно працюють близько 750 тисяч українців. Але за цей рік частка тих, хто задоволений своєю роботою в країні, зменшилася.

Компанія OTTO Work Force Central Europe дослідила те, як українці ставляться до свого місця на ринку праці в Польщі. Результати дослідження "Як українці оцінюють роботу в Польщі" показали, що працівники не завжди задоволені. Найбільшою проблемою, на думку респондентів, є недостатня оплата праці.

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Українці почали гірше ставитися до роботи в Польщі

Наприкінці 2023 року лише 75% українських тимчасових працівників відповіли, що задоволені своєю роботою в Польщі. Тенденція негативна, адже у 2022 році позитивно про свою роботу відгукувались 79% українських працівників. У 2021 році задоволених було ще більше — 85%.

‎Велику частину тимчасових працівників становлять біженці, які були змушені залишити свою батьківщину через війну. У їхньому випадку причиною зниження задоволеності роботою в Польщі може бути невизначеність щодо закінчення війни та втома від тривалого перебування у Польщі,

– зазначив директор компанії Томаш Дудек.

Іншою проблемою, яка могла вплинути на погіршення ставлення українців до роботи, є збільшення кількості жінок, які працюють у Польщі. Цей дисбаланс призводить до невідповідності між гендерним складом працівників та пропозиціями роботи, адже чоловіків на вакансії шукають частіше.

Ще однією причиною невдоволення українців може бути вартість життя в Польщі, вважають в OTTO Work Force Central Europe.

Часто працівникам з України бракує коштів

Частина опитаних українців поскаржились, що їм недостатньо грошей на життя. Якщо детальніше, то на питання, чи можуть вони себе утримувати за польську зарплату, учасники опитування відповіли так:

43% – заробляють достатньо, щоб утримувати себе і робити основні покупки;

– заробляють достатньо, щоб утримувати себе і робити основні покупки; 15% – можуть заощаджувати та відкладати кошти;

– можуть заощаджувати та відкладати кошти; 22% – важко прожити на зарплату, яку отримують в Польщі.

Але навіть висока вартість життя в Польщі не впливає на те, що більша частина українців надсилають зароблені кошти рідним в Україну – так відповіли 56%.

Також більшість українців не готові переїхати до іншого міста Польщі, навіть якщо їм запропонують кращу роботу. Частка таких відповідей становить 59%. Основними причинами є: небажання починати все з нуля в іншому місті (76%), небажання змінювати школу для дітей (53%) та небажання залишати друзів (26%).

Кого найбільше будуть шукати на роботу в Польщі у 2024 році

Навіть великий наплив біженців та трудових мігрантів з України не може покрити дефіцит робочих рук у Польщі. У наступному році прогнозується високий попит на деякі професії на ринку праці.

Більшість з пропозицій пов'язані з фізичною роботою. На 2024 рік прогнозується дефіцит кадрів у 28 професіях. Найбільша нестача спеціалістів очікується в будівельній галузі: бракуватиме покрівельників, монтажників, мулярів, теслярів та столярів.

Також залишиться дефіцит водіїв, електриків, зварювальників, працівників складів та спеціалістів медичної галузі.