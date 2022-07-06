Так, через війну, яку на нашій території розв'язала Росія, у Польщі бракує працівників. Зокрема, нестача кадрів помітна на підприємствах металургійної та важкої промисловості, у сфері логістики, на харчових підприємствах та будівництві, де здебільшого були залучені чоловіки. Річ у тому, що чимало українців повернулися додому, аби стати на захист своєї держави.

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Як реагує польський ринок праці на нестачу чоловічої сили

Оскільки підприємства у Польщі потребують на роботу чоловіків, то це призводить до підвищення ставок заробітної плати у відповідних галузях. Ба більше, вакансії для чоловіків зараз на 40% більше, ніж ще тиждень тому.

Тож зарплати на "чоловічих" роботах впродовж останнього місяця зросли на 10 – 15%. За даними аналітичного центру з працевлаштування Gremi Personal, якщо раніше мінімальна ставка на вакансіях низькокваліфікованої роботи для чоловіків складала 16 злотих за годину на руки, то зараз її підвищили до 17 злотих. Таким чином місячний дохід зріс на 400 – 500 злотих – до 3800 злотих (понад 25 тисяч гривень).

Польський ринок критично потребує на роботу чоловіків. І у найближчі місяці кількість вакансій для них буде тільки збільшуватися. Тому роботодавці конкурують за тих чоловіків з України, які залишилися в Польщі. А також починають рекрутувати на роботу в Польщу громадян з країн Середньої Азії, щоби поповнити дефіцит чоловічої робочої сили і польські підприємства могли виконувати свої виробничі плани у повному обсязі,

– говорить директорка Департаменту рекрутації агенції з працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

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