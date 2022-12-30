Що очікує українців на польському ринку праці: прогнози щодо вакансій на 2023 рік

У прийдешньому році очікується, що в Польщі збережеться попит на іноземних працівників. В яких саме сферах прогнозують брак кадрів у 2023 році, читайте далі.

За даними Міграційної платформи EWL, працівники з України будуть потрібні в Польщі і у наступному році, повідомляє 24 канал. Річ у тому, що в сусідній країні прогнозують збереження попиту на іноземних працівників, а українці й надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні для польських роботодавців.

Яку роботу пропонуватимуть українцям в Польщі у 2023 році

Кількість вакансій для працівників з-за кордону у першому кварталі 2023 року залежатиме від галузі. В цілому у січні через низький сезон виробництва і свята на польських підприємствах буде менше простої фізичної роботи. Натомість очікується збільшення кількості вакансій у провідних галузях, де залучені громадяни України. Йдеться про сферу виробництва товарів масового споживання (харчі, засоби гігієни тощо) та сферу логістики.

Для громадян України – тих, хто зараз у Польщі шукає роботу чи планує приїхати у січні, – є вакансії на логістичних складах і в електронній комерції. В основному це робота пов’язана із комплектацією та пакуванням замовлень. Саме у цих галузях можливе збільшення кількості вакансій з нового року, оскільки все ще бракує працівників на місцевому ринку. Крім того, ми отримуємо нові масові замовлення на кадри від клієнтів в цих галузях на другу половину першого кварталу, завдяки чому з оптимізмом дивимося у прийдешній 2023 рік,

– розповідає Міхал Вежховський, директор з продажів Міграційної платформи EWL.

Відтак, 38% транспортних та логістичних компаній скаржаться на брак кваліфікованих працівників, який лише зріс через повернення українських чоловіків додому. Дефіцит працівників також помітний на підприємствах переробної галузі, у деревообробній та металургійній промисловості. Тож у 2023 році прогнозують збільшення "чоловічих" вакансій.

З 24 лютого 2022 року статус тимчасового захисту у Польщі отримали понад 1,5 мільйона українських біженців. Згідно з даними Міністерства у справах сім’ї та соціальної політики Польщі, у грудні легально працевлаштувалися понад 766 тисяч осіб. Це майже в 10 разів більше, ніж у квітні 2022 року.