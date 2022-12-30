По данным Миграционной платформы EWL, работники из Украины потребуются в Польше и в следующем году, сообщает 24 канал. Дело в том, что в соседней стране прогнозируют сохранение спроса на иностранных работников, а украинцы и дальше остаются приоритетными в трудоустройстве для польских работодателей.

Какую работу будут предлагать украинцам в Польше в 2023 году

Количество вакансий для работников из-за границы в первом квартале 2023 будет зависеть от отрасли. В целом в январе из-за низкого сезона производства и праздников на польских предприятиях будет меньше простой физической работы. Вместо этого ожидается увеличение количества вакансий в ведущих отраслях, где привлечены граждане Украины. Речь идет о сфере производства товаров массового потребления (продовольствия, средства гигиены и т.п.) и сфере логистики.

Для граждан Украины – тех, кто сейчас в Польше ищет работу или планирует приехать в январе, – есть вакансии на логистических складах и в электронной коммерции. В основном это работа связана с комплектацией и упаковкой заказов. Именно в этих отраслях возможно увеличение количества вакансий с нового года, поскольку все еще не хватает работников на местном рынке. Кроме того, мы получаем новые массовые заказы на кадры от клиентов в этих отраслях на вторую половину первого квартала, благодаря чему с оптимизмом смотрим в грядущий 2023 год,

– рассказывает Михал Вежховский, директор по продажам Миграционной платформы EWL.

Следовательно, 38% транспортных и логистических компаний жалуются на нехватку квалифицированных работников, которая только выросла из-за возвращения украинских мужчин домой. Дефицит работников также заметен на предприятиях перерабатывающей отрасли, деревообрабатывающей и металлургической промышленности. Так что в 2023 году прогнозируют увеличение "мужских" вакансий.

К слову! С 24 февраля 2022 года статус временной защиты в Польше получили более 1,5 миллионов украинских беженцев. Согласно данным Министерства по делам семьи и социальной политики Польши, в декабре легально трудоустроились более 766 тысяч человек. Это почти в 10 раз больше, чем в апреле 2022 года.