У Польщі запустили сайт з пошуку роботи для переселенців з України

Польща не лише відкрила свої кордони для українців з початку війни, а й сприяє влаштуванню та швидкій інтеграції громадян України в польське суспільство. Зокрема, країна допомагає біженцям знайти роботу.

У Польщі раз за разом вводяться в дію інструменти, які спрощують для українців процес адаптації. Так, запрацював портал Pracawpolsce, який орієнтований на біженців з України, що шукають роботу в сусідній країні. А з огляду на те, що переважна більшість вимушених переселенців таки планують працевлаштуватися, сайт може стати популярним серед наших громадян.

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За словами уповноваженого уряду з питань кібербезпеки Януш Цешинський, новий сервіс має налагодити контакти між роботодавцями у Польщі та громадянами України. Там кожен зможе знайти вакансію відповідно до своєї освіти, кваліфікації та досвіду.

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Вхід на сайт можливий лише через індивідуальний профіль, який громадяни України отримували разом із номером PESEL. До слова, уже понад 1,1 мільйона українців отримали номер PESEL.