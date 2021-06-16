Шукають представників різноманітних професій – від нянь до укладальників асфальту та електриків. Пропонуємо вашій увазі свіжі вакансії у Варшаві, куди можуть взяти на роботу українців.
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Вакансії у Варшаві
- Потрібен фізіотерапевт-масажист на постійну роботу у реабілітаційну студію та СПА-центр. Підприємство розташоване у центрі Варшави та гарантує високу зарплату. Телефон для контакту – 797 609 906.
- Шукають няню для маленької дитини на неповний робочий день, 1 – 2 дні на тиждень. Необхідно забирати дитину з ясел та гуляти з нею. Важливий досвід догляду за дітьми. Телефон – 609 615 607.
Робота нянею у Варшаві / Фото Pexels
- В автосалон Toyota потрібні електрики. Обов'язки – встановлення необхідного автомобільного електроприладдя, сигналізації та парктроніків. Вимагають досвід роботи, водійське посвідчення категорії В, технічну освіту та вміння читати документацію – 224 925 511.
- У північному районі столиці Бялоленка наймають на роботу укладальників асфальту та помічників бригадирів. Пропозиція праці круглорічна – 509 061 000.
У Варшаві шукають укладальників асфальту та помічників бригадирів / Фото Pexels
- Компанія, яка займається оптовою торгівлею, шукає складських працівників та монтажників. Оплата погодинна – 571 207 017.
- Сім'я найме на роботу жінку для допомоги по дому. Вимоги – прибирання будинку, прасування та приготування їжі 5 днів на тиждень по 6 годин на день. Надають перевагу дівчатам з водійським посвідченням – 609 141 000.
- Компанії Uber та Bolt шукають водіїв. Пропонують свої автомобілі, зручний графік та щотижневу оплату. Необхідно мати досвід водіння не менше 1 року та водійське посвідчення категорії В – 788 658 043.
Вакансії для водіїв / Фото Pexels
- Шукають перекладача текстів на технічну тематику з польської на російську мову. Вимагають рівень володіння двома іноземними не нижче С1 – 789 012 196.